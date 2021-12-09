MetaTrader 5 / Örnekler
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
MetaTrader 5 Test Cihazında Bir Stratejiyi Görselleştirme

MetaTrader 5 Test Cihazında Bir Stratejiyi Görselleştirme

MetaTrader 5Örnekler |
446 34
MetaQuotes
MetaQuotes

"Yüz kere duymaktansa bir kez görmek daha iyidir." sözünü hepimiz biliriz. Paris ya da Venedik hakkında çeşitli kitaplar okuyabilirsiniz, ancak zihinsel görüntülere dayanarak, bu muhteşem şehirlerde akşam yürüyüşünde olduğu gibi aynı duyguları hissetmezsiniz. Görselleştirmenin avantajı, örneğin, göstergeler kullanılarak grafikler üzerinde fiyat analizi ve tabii ki strateji testinin görselleştirilmesi gibi piyasadaki işler de dahil olmak üzere hayatımızın herhangi bir yönüne kolayca yansıtılabilir.


Herkes strateji test cihazının olanaklarını biliyor mu?

Uygulamanın gösterdiği gibi, herkes değil. MetaTrader 5 alım satım platformunun rakiplerine göre avantajı, MQL5 Cloud Network ve çok sayıda başka seçeneği kullanarak bulut bilgi işleme olanağı ile sadece daha kullanışlı kullanıcı dostu arayüzü, terminalin geniş fırsatları ve MQL5, bir çok para birimli test cihazı değildir. Avantajı, ayrıca bir yatırımcının ihtiyaç duyduğu tüm araçların tek bir yerde bulunmasıdır.

Bu makalenin amacı, yatırımcılara MetaTrader 5'in tüm olanaklarının bir önemli özelliğini daha göstermektir - yani strateji testi ve optimizasyonunun görselleştirilmesi. Bir Uzman Danışmanın (EA) geçmiş veriler üzerindeki davranışının analizi ve en iyi parametrelerin seçimi sadece rakamlar, işlemler, bakiye, hisse senedi vb. gibi zahmetli bir analiz değildir. Bir sandalyeye oturun, rahatınıza bakın, "3D" gözlüğünüzü takın ve başlayalım.


Ve kendi kendime ne harika bir dünya grafiği olduğunu düşünüyorum...

Uzman Danışmanları (EA) Kod Tabanında veya Markette yayınlarken, yazarlar genellikle testlerinin yanı sıra bakiye ve hisse senedi grafikleri hakkında istatistiksel bir rapor ekler. Ancak, strateji test cihazının "Sonuçlar" sekmesindeki istatistiklerde daha ilginç grafikler mevcuttur:

Test sonuçlarının grafikleri

Bu grafiklere dayanarak, EA'nızın en iyi alım satım yaptığı, aktif olarak piyasaya girdiği ayları, günleri veya saatleri analiz edebilirsiniz. Ayrıca, EA'nın performansını, karlı pozisyonların uygun zamanda kapatılıp kapatılmadığı, EA'nın MFE (Maksimum Olumlu Gezi) ve MAE (Maksimum Olumsuz Gezi) dağılım grafiklerine dayalı olarak zararlara "katılmaması" açısından da değerlendirebilirsiniz:

MFE/MAE dağılım grafikleri

Test sonuçlarını aşağı kaydırdığınızda başka bir grafik bulacaksınız:

Kar dağıtımı ve pozisyon tutma süresi

Diyagram, pozisyon karının kullanım ömrüne bağımlılığını gösterir. Bu diyagram, yaklaşan Automated Trading Championship 2012 için çok yardımcı olacaktır. ATC kurallarından biri, ayırmayı yasaklar. Uzman Danışmanınızı (EA) test edin ve kurallara uygun olduğundan emin olun.


Tarihi Bir Film veya Görsel Test

Strateji test cihazının devrim niteliğindeki özelliklerinden biri, görsel test modudur. Sözleşmelerin tarihlere göre analizi, grafiklerin çizilmesi ve diğer "ilginç" rutin prosedürler oldukça karmaşık bir süreç oluşturur. Ancak, strateji test cihazı size bir oyuncunun uzaktan kumandasını vermek gibidir, "Oynat" düğmesine basıp tarihi bir film izlersiniz. Filmi yavaşlatabilir veya hızlandırabilir, durdurabilir ve durumu analiz edebilirsiniz. Gerçek zamanlı olarak, simüle edilmiş geçmiş verilere dayalı grafiklerin nasıl oluşturulduğunu ve Uzman Danışmanın (EA) fiyat değişikliklerine nasıl tepki verdiğini görürsünüz.


Görselleştirici, strateji test cihazı gibi çok para birimini tamamen destekler. Videodaki Uzman Danışman (EA), alım satım için 4 para birimi çifti kullanır. Tüm simüle edilmiş fiyatlar, Piyasa Gözleminde ve tablolarda mevcuttur.


2D Optimizasyon Sonuçları

Televizyon üreticileri arasında oldukça popüler hale gelen üç boyutlu bir görüntüyü tanıtmadan önce, strateji test cihazındaki 2D görselleştirmeye bir göz atın. İlk bakışta tuhaf görünen dikdörtgenler, iki optimizasyon parametresinin optimizasyon kriteri üzerindeki karşılıklı etkisini görmenizi sağlar (bizim durumumuzda bu maksimum bakiye değeridir). Yeşilin gölgesi ne kadar koyu olursa, bakiye o kadar yüksek olur:

2D Optimizasyon Sonuçları

İlişkinin dalga benzeri bir karakterde olduğunu ve periyodun ortalama değerleri ve hareketli ortalama kayması kullanıldığında maksimum sonuca ulaşıldığını görüyoruz. Bunlar, terminalin standart dağıtım paketinde bulunan Hareketli Ortalama EA'nın optimizasyonunun sonuçlarıdır. Burada bile ilginç bir şey bulabilirsiniz.


Şimdi 3D

Üç boyutlu bir görüntü, daha da iyi görselleştirme seçenekleri sunar. Aşağıda, iki parametrenin aynı bağımlılığı ve nihai sonuç bulunmaktadır. Optimizasyon Grafiği sekmesinin bağlam menüsünü kullanarak bu gelişmiş moda geçebilirsiniz.

3D Optimizasyon Sonuçları

MetaTrader 5 Strateji Test Cihazında üç boyutlu optimizasyon göründükten sonra, yatırımcılar forumda matematiksel hesaplamaların kendi görselleştirme örneklerini yayınlamaya başladılar:

Üç boyutlu grafikler tamamen etkileşimlidir - yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabilir, uygun bir açıya döndürebilirsiniz vb. Önemli bir özellik, herhangi bir test ve optimizasyon sonucunun görüntü veya XML/HTML raporları olarak dışa aktarılabilmesidir.


Optimizasyonu Görselleştirme

Ve nihayet hoş geldiniz - optimizasyon sonuçlarıyla çalışma! Sonuçları işlemek için yatırımcının verileri hazırlaması, indirmesi ve bir yerde işlemesi gerekiyordu. Şimdi optimizasyon sırasında yerinde yapabilirsiniz! Bu olanağı göstermek için, bu tür işlemenin en basit örneklerini uygulayan birkaç başlık dosyasına ihtiyacımız var.

Aşağıda ekli MQH dosyalarını indirin ve bunları MQL5\Include klasörüne kaydedin. Herhangi bir Uzman Danışmanı (EA) alın ve bu bloğu kodunun sonuna yapıştırın:

//--- Add a code for working with optimization results
#include <FrameGenerator.mqh>
//--- генератором фреймов
CFrameGenerator fg;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tester function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
  {
//--- Insert here your own function for calculating the optimization criterion
   double TesterCritetia=MathAbs(TesterStatistics(STAT_SHARPE_RATIO)*TesterStatistics(STAT_PROFIT));
   TesterCritetia=TesterStatistics(STAT_PROFIT)>0?TesterCritetia:(-TesterCritetia);
//--- Call at each end of testing and pass the optimization criterion as a parameter
   fg.OnTester(TesterCritetia);
//---
   return(TesterCritetia);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TesterInit function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTesterInit()
  {
//--- Prepare the chart to show the balance graphs
   fg.OnTesterInit(3); //The parameter sets the number of balance lines on the chart
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TesterPass function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTesterPass()
  {
//--- Process the testing results and show the graphics
   fg.OnTesterPass();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TesterDeinit function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTesterDeinit()
  {
//--- End of optimization
   fg.OnTesterDeinit();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Handling of events on the chart                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
  {
   //--- Starts frames after the end of optimization when clicking on the header
   fg.OnChartEvent(id,lparam,dparam,sparam,100); // 100 is a pause between frames in ms
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Standart teslimat paketinde bulunan Uzman Danışman Moving Averages.mq5 dosyasını kullanıyoruz. Kodu yapıştırın ve Uzman Danışmanı (EA) Moving Averages With Frames.mq5 olarak kaydedin. Optimizasyonu derleyin ve çalıştırın.


Böylece, yatırımcılar artık görsel optimizasyonu çalıştırabilir ve sonuçlarını işleyebilir veya optimizasyon işlemi sırasında gerekli bilgileri görüntüleyebilir.


Daha Fazlasını İster Misiniz?

Yatırımcılara yardımcı olacak yeni araçlar ekleyerek MetaTrader 5 alım satım platformunun olanaklarını genişletmeye devam ediyoruz. Yorumlarınızı gönderin ve strateji test cihazında görselleştirmenin nasıl daha da iyileştirilebileceğine dair fikirlerinizi paylaşın. Bunlardan en ilginç ve faydalı olanı uygulamaya çalışacağız.


Dosyalar Nasıl Kullanılır

.mqh uzantısına sahip tüm dosyalar MQL5\Include klasörüne yerleştirilmelidir; bu, derleyicinin Moving Average_With_Frames.mq5 Uzman Danışmanını (EA) derlerken bunları arayacağı yerdir. EA dosyaları, MQL5\Experts klasörüne veya alt klasörlerinden herhangi birine yerleştirilebilir.

Bu makalenin okunmasını daha da ilginç hale getirmek için ekteki Uzman Danışmanı (EA) MetaTrader 5 Strateji Test Cihazında (EA) kendiniz başlatın. Kesinlikle beğeneceksiniz.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/ru/articles/403

Ekli dosyalar |
ZIP indir
multimovings.mq5 (10.95 KB)
simpletable.mqh (10.79 KB)
specialchart.mqh (7.79 KB)
moving_average_with_frames.mq5 (8.64 KB)
colorprogressbar.mqh (4.89 KB)
framegenerator.mqh (15.08 KB)

Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.

Bu yazarın diğer makaleleri

Son yorumlar | Tartışmaya git (34)
Marsel
Marsel | 27 Eyl 2012 saat 09:39
Integer:
Uygulama dosyaları yüklenmiyor: framegenerator.mqh, colorprogressbar.mqh, hata 404.

Düzeltildi. Teşekkürler.

Maxim Khrolenko
Maxim Khrolenko | 27 Nis 2013 saat 17:55
Optimizasyondan sonra bir dosya olarak kaydetmenin mümkün olmasını istiyorum, böylece örneğin 2D, 3D grafikleri görüntülemek için herhangi bir zamanda MT5'e yüklenebilir. 2D, 3D grafikler. Verileri Excel'e yazmak ve sonra işlemekle ilgili değil (bugünlerde insanların yaptığı şey bu), MT5'te olması daha güzel olurdu.
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski | 27 Nis 2013 saat 18:00
paladin800:
Optimizasyondan sonra bir dosya olarak kaydetmenin mümkün olmasını istiyorum, böylece örneğin 2D, 3D grafikleri görüntülemek için herhangi bir zamanda MT5'e yüklenebilir. 2D, 3D grafikler. Verilerin Excel'e yazılabilmesi ve daha sonra işlenebilmesi ile ilgili değil (bugünlerde insanların yaptığı şey bu), MT5'te daha hoş olurdu.

Hizmet Masasında zaten böyle bir talep var ve sanırım Renat bile bir keresinde forumda onayladı (yanılmıyorsam). Yani sadece bekleyebiliriz.

Hizmet Masasına da bir teklif yazabilirsiniz, belki bu şekilde önceliği artar. ))

Bogdan Chirukin
Bogdan Chirukin | 26 Eki 2019 saat 08:53

Test sonuçlarını bir dosyaya aktarmak mümkün mü?

ddcmql
ddcmql | 14 Eki 2020 saat 22:14
Strateji test raporundaki grafikleri özel bir optimizasyon kriterine dayalı olacak şekilde özelleştirmek mümkün mü? Örneğin EA'm kâr için değil, kazanma oranı için optimizasyon yapıyor. Kazanma oranını aya, haftanın gününe, günün saatine, aya göre gösteren grafiklere sahip olabilir miyim? Teşekkürler!
Takip Eden Durdurma Kullanan Para Kazanma Algoritmaları Takip Eden Durdurma Kullanan Para Kazanma Algoritmaları
Bu makalenin amacı, takip eden durdurma kullanarak alım satımlara farklı girişlere ve çıkışlara sahip algoritmaların karlılığını incelemektir. Kullanılacak giriş türleri rastgele giriş ve ters giriştir. Kullanılacak durdurma emirleri, takip eden durdurma ve takip eden alımdır. Makale, yılda yaklaşık %30 karlılığa sahip para kazanma algoritmalarını göstermektedir.
MetaTrader 5 - Hayal Ettiğinizden Daha Fazlası! MetaTrader 5 - Hayal Ettiğinizden Daha Fazlası!
MetaTrader 5 istemci terminali sıfırdan geliştirildi ve elbette selefini geride bıraktı. Yeni alım satım platformu, herhangi bir finansal piyasada alım satım için sınırsız fırsatlar sunar. Dahası, fonksiyonu daha da kullanışlı özellikler ve kolaylıklar sunmak için genişlemeye devam ediyor. Bu nedenle, MetaTrader 5'in sayısız avantajını listelemek artık oldukça zordur. Bunları bir makalede kısaca anlatmaya çalıştık ve çıkan sonuç bizi şaşırttı, makale kısa olmaktan çok uzak!
Kısa Sürede Alım Satım Robotu Nasıl Yapılır? Kısa Sürede Alım Satım Robotu Nasıl Yapılır?
Finansal piyasalarda alım satım yapmak, en kritik olan, yanlış bir alım satım kararı verme riski dahil olmak üzere birçok riski içerir. Her yatırımcının hayali, her zaman iyi durumda olan ve korku, açgözlülük ve sabırsızlık gibi insan zayıflıklarına maruz kalmayan bir alım satım robotu bulmaktır.
6 Adımda Kendi Alım Satım Robotunuzu Oluşturun! 6 Adımda Kendi Alım Satım Robotunuzu Oluşturun!
Alım satım sınıflarının nasıl oluşturulduğunu bilmiyorsanız ve "Nesne Yönelimli Programlama" kelimelerinden korkuyorsanız, bu makale tam size göredir. Aslında, kendi alım satım sinyalleri modülünüzü yazmak için ayrıntıları bilmenize gerek yoktur. Sadece bazı basit kurallara uyun. Geri kalan her şey MQL5 Sihirbazı tarafından yapılacak ve kullanıma hazır bir alım satım robotu elde edeceksiniz!