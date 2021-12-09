MetaTrader 5 Test Cihazında Bir Stratejiyi Görselleştirme

"Yüz kere duymaktansa bir kez görmek daha iyidir." sözünü hepimiz biliriz. Paris ya da Venedik hakkında çeşitli kitaplar okuyabilirsiniz, ancak zihinsel görüntülere dayanarak, bu muhteşem şehirlerde akşam yürüyüşünde olduğu gibi aynı duyguları hissetmezsiniz. Görselleştirmenin avantajı, örneğin, göstergeler kullanılarak grafikler üzerinde fiyat analizi ve tabii ki strateji testinin görselleştirilmesi gibi piyasadaki işler de dahil olmak üzere hayatımızın herhangi bir yönüne kolayca yansıtılabilir.







Herkes strateji test cihazının olanaklarını biliyor mu?



Uygulamanın gösterdiği gibi, herkes değil. MetaTrader 5 alım satım platformunun rakiplerine göre avantajı, MQL5 Cloud Network ve çok sayıda başka seçeneği kullanarak bulut bilgi işleme olanağı ile sadece daha kullanışlı kullanıcı dostu arayüzü, terminalin geniş fırsatları ve MQL5, bir çok para birimli test cihazı değildir. Avantajı, ayrıca bir yatırımcının ihtiyaç duyduğu tüm araçların tek bir yerde bulunmasıdır.



Bu makalenin amacı, yatırımcılara MetaTrader 5'in tüm olanaklarının bir önemli özelliğini daha göstermektir - yani strateji testi ve optimizasyonunun görselleştirilmesi. Bir Uzman Danışmanın (EA) geçmiş veriler üzerindeki davranışının analizi ve en iyi parametrelerin seçimi sadece rakamlar, işlemler, bakiye, hisse senedi vb. gibi zahmetli bir analiz değildir. Bir sandalyeye oturun, rahatınıza bakın, "3D" gözlüğünüzü takın ve başlayalım.





Ve kendi kendime ne harika bir dünya grafiği olduğunu düşünüyorum...



Uzman Danışmanları (EA) Kod Tabanında veya Markette yayınlarken, yazarlar genellikle testlerinin yanı sıra bakiye ve hisse senedi grafikleri hakkında istatistiksel bir rapor ekler. Ancak, strateji test cihazının "Sonuçlar" sekmesindeki istatistiklerde daha ilginç grafikler mevcuttur:

Bu grafiklere dayanarak, EA'nızın en iyi alım satım yaptığı, aktif olarak piyasaya girdiği ayları, günleri veya saatleri analiz edebilirsiniz. Ayrıca, EA'nın performansını, karlı pozisyonların uygun zamanda kapatılıp kapatılmadığı, EA'nın MFE (Maksimum Olumlu Gezi) ve MAE (Maksimum Olumsuz Gezi) dağılım grafiklerine dayalı olarak zararlara "katılmaması" açısından da değerlendirebilirsiniz:

Test sonuçlarını aşağı kaydırdığınızda başka bir grafik bulacaksınız:

Diyagram, pozisyon karının kullanım ömrüne bağımlılığını gösterir. Bu diyagram, yaklaşan Automated Trading Championship 2012 için çok yardımcı olacaktır. ATC kurallarından biri, ayırmayı yasaklar. Uzman Danışmanınızı (EA) test edin ve kurallara uygun olduğundan emin olun.







Tarihi Bir Film veya Görsel Test



Strateji test cihazının devrim niteliğindeki özelliklerinden biri, görsel test modudur. Sözleşmelerin tarihlere göre analizi, grafiklerin çizilmesi ve diğer "ilginç" rutin prosedürler oldukça karmaşık bir süreç oluşturur. Ancak, strateji test cihazı size bir oyuncunun uzaktan kumandasını vermek gibidir, "Oynat" düğmesine basıp tarihi bir film izlersiniz. Filmi yavaşlatabilir veya hızlandırabilir, durdurabilir ve durumu analiz edebilirsiniz. Gerçek zamanlı olarak, simüle edilmiş geçmiş verilere dayalı grafiklerin nasıl oluşturulduğunu ve Uzman Danışmanın (EA) fiyat değişikliklerine nasıl tepki verdiğini görürsünüz.







Görselleştirici, strateji test cihazı gibi çok para birimini tamamen destekler. Videodaki Uzman Danışman (EA), alım satım için 4 para birimi çifti kullanır. Tüm simüle edilmiş fiyatlar, Piyasa Gözleminde ve tablolarda mevcuttur.







2D Optimizasyon Sonuçları



Televizyon üreticileri arasında oldukça popüler hale gelen üç boyutlu bir görüntüyü tanıtmadan önce, strateji test cihazındaki 2D görselleştirmeye bir göz atın. İlk bakışta tuhaf görünen dikdörtgenler, iki optimizasyon parametresinin optimizasyon kriteri üzerindeki karşılıklı etkisini görmenizi sağlar (bizim durumumuzda bu maksimum bakiye değeridir). Yeşilin gölgesi ne kadar koyu olursa, bakiye o kadar yüksek olur:



İlişkinin dalga benzeri bir karakterde olduğunu ve periyodun ortalama değerleri ve hareketli ortalama kayması kullanıldığında maksimum sonuca ulaşıldığını görüyoruz. Bunlar, terminalin standart dağıtım paketinde bulunan Hareketli Ortalama EA'nın optimizasyonunun sonuçlarıdır. Burada bile ilginç bir şey bulabilirsiniz.







Şimdi 3D



Üç boyutlu bir görüntü, daha da iyi görselleştirme seçenekleri sunar. Aşağıda, iki parametrenin aynı bağımlılığı ve nihai sonuç bulunmaktadır. Optimizasyon Grafiği sekmesinin bağlam menüsünü kullanarak bu gelişmiş moda geçebilirsiniz.







MetaTrader 5 Strateji Test Cihazında üç boyutlu optimizasyon göründükten sonra, yatırımcılar forumda matematiksel hesaplamaların kendi görselleştirme örneklerini yayınlamaya başladılar:

Üç boyutlu grafikler tamamen etkileşimlidir - yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabilir, uygun bir açıya döndürebilirsiniz vb. Önemli bir özellik, herhangi bir test ve optimizasyon sonucunun görüntü veya XML/HTML raporları olarak dışa aktarılabilmesidir.







Optimizasyonu Görselleştirme



Ve nihayet hoş geldiniz - optimizasyon sonuçlarıyla çalışma! Sonuçları işlemek için yatırımcının verileri hazırlaması, indirmesi ve bir yerde işlemesi gerekiyordu. Şimdi optimizasyon sırasında yerinde yapabilirsiniz! Bu olanağı göstermek için, bu tür işlemenin en basit örneklerini uygulayan birkaç başlık dosyasına ihtiyacımız var.



Aşağıda ekli MQH dosyalarını indirin ve bunları MQL5\Include klasörüne kaydedin. Herhangi bir Uzman Danışmanı (EA) alın ve bu bloğu kodunun sonuna yapıştırın:

#include <FrameGenerator.mqh> CFrameGenerator fg; double OnTester() { double TesterCritetia= MathAbs ( TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO )* TesterStatistics ( STAT_PROFIT )); TesterCritetia= TesterStatistics ( STAT_PROFIT )> 0 ?TesterCritetia:(-TesterCritetia); fg.OnTester(TesterCritetia); return (TesterCritetia); } void OnTesterInit() { fg.OnTesterInit( 3 ); } void OnTesterPass() { fg.OnTesterPass(); } void OnTesterDeinit() { fg.OnTesterDeinit(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { fg. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam, 100 ); }

Standart teslimat paketinde bulunan Uzman Danışman Moving Averages.mq5 dosyasını kullanıyoruz. Kodu yapıştırın ve Uzman Danışmanı (EA) Moving Averages With Frames.mq5 olarak kaydedin. Optimizasyonu derleyin ve çalıştırın.





Böylece, yatırımcılar artık görsel optimizasyonu çalıştırabilir ve sonuçlarını işleyebilir veya optimizasyon işlemi sırasında gerekli bilgileri görüntüleyebilir.







Daha Fazlasını İster Misiniz?



Yatırımcılara yardımcı olacak yeni araçlar ekleyerek MetaTrader 5 alım satım platformunun olanaklarını genişletmeye devam ediyoruz. Yorumlarınızı gönderin ve strateji test cihazında görselleştirmenin nasıl daha da iyileştirilebileceğine dair fikirlerinizi paylaşın. Bunlardan en ilginç ve faydalı olanı uygulamaya çalışacağız.





Dosyalar Nasıl Kullanılır



.mqh uzantısına sahip tüm dosyalar MQL5\Include klasörüne yerleştirilmelidir; bu, derleyicinin Moving Average_With_Frames.mq5 Uzman Danışmanını (EA) derlerken bunları arayacağı yerdir. EA dosyaları, MQL5\Experts klasörüne veya alt klasörlerinden herhangi birine yerleştirilebilir.



Bu makalenin okunmasını daha da ilginç hale getirmek için ekteki Uzman Danışmanı (EA) MetaTrader 5 Strateji Test Cihazında (EA) kendiniz başlatın. Kesinlikle beğeneceksiniz.