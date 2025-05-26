КотировкиРазделы
Валюты / VSEC
Назад в Рынок акций США

VSEC: VSE Corporation

172.39 USD 6.91 (4.18%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VSEC за сегодня изменился на 4.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 163.64, а максимальная — 172.72.

Следите за динамикой VSE Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VSEC

Дневной диапазон
163.64 172.72
Годовой диапазон
80.61 172.72
Предыдущее закрытие
165.48
Open
166.54
Bid
172.39
Ask
172.69
Low
163.64
High
172.72
Объем
557
Дневное изменение
4.18%
Месячное изменение
8.39%
6-месячное изменение
44.11%
Годовое изменение
109.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.