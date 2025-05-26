Валюты / VSEC
VSEC: VSE Corporation
172.39 USD 6.91 (4.18%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VSEC за сегодня изменился на 4.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 163.64, а максимальная — 172.72.
Следите за динамикой VSE Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
163.64 172.72
Годовой диапазон
80.61 172.72
- Предыдущее закрытие
- 165.48
- Open
- 166.54
- Bid
- 172.39
- Ask
- 172.69
- Low
- 163.64
- High
- 172.72
- Объем
- 557
- Дневное изменение
- 4.18%
- Месячное изменение
- 8.39%
- 6-месячное изменение
- 44.11%
- Годовое изменение
- 109.98%
