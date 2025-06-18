CotizacionesSecciones
VSEC: VSE Corporation

166.30 USD 6.09 (3.53%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VSEC de hoy ha cambiado un -3.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 166.22, mientras que el máximo ha alcanzado 173.00.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
166.22 173.00
Rango anual
80.61 173.00
Cierres anteriores
172.39
Open
172.09
Bid
166.30
Ask
166.60
Low
166.22
High
173.00
Volumen
523
Cambio diario
-3.53%
Cambio mensual
4.56%
Cambio a 6 meses
39.02%
Cambio anual
102.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B