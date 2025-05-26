FiyatlarBölümler
Dövizler / VSEC
VSEC: VSE Corporation

160.94 USD 11.72 (6.79%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VSEC fiyatı bugün -6.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 155.78 ve Yüksek fiyatı olarak 173.16 aralığında işlem gördü.

VSE Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
155.78 173.16
Yıllık aralık
80.61 174.55
Önceki kapanış
172.66
Açılış
173.16
Satış
160.94
Alış
161.24
Düşük
155.78
Yüksek
173.16
Hacim
1.474 K
Günlük değişim
-6.79%
Aylık değişim
1.19%
6 aylık değişim
34.54%
Yıllık değişim
96.03%
21 Eylül, Pazar