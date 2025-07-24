Валюты / PAG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PAG: Penske Automotive Group Inc
177.98 USD 0.42 (0.24%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PAG за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 176.06, а максимальная — 178.81.
Следите за динамикой Penske Automotive Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PAG
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Penske (PAG) Up 11.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Penske Automotive Group stock hits all-time high at 188.92 USD
- Benchmark reiterates Buy rating on Sonic Auto stock amid Amazon’s auto expansion
- Benchmark reiterates Buy rating on Lithia Motors stock amid Amazon’s auto expansion
- Wednesday Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Penske automotive director Davis sells $289,906 in stock
- Penske Automotive EVP & CFO Hulgrave sells $200k in stock
- Here's Why Penske Automotive (PAG) is a Strong Momentum Stock
- Penske Automotive Group stock hits all-time high at 186.38 USD
- Should Value Investors Buy Penske Automotive Group (PAG) Stock?
- Penske Automotive (PAG) Could Be a Great Choice
- JPM upgrades Penske Automotive on limited tariff exposure
- This Wayfair Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), Penske Automotive Group (NYSE:PAG)
- JPMorgan upgrades Penske Automotive stock to Neutral on growth outlook
- Penske Q2 Earnings Surpass Expectations, Revenues Decline Y/Y
- What's Going On With Penske Automotive Stock Today? - Penske Automotive Group (NYSE:PAG)
- Penske (PAG) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Penske Automotive (PAG) Tops Q2 Earnings Estimates
- Penske Automotive Q2 2025 slides: profit growth outpaces flat revenue
- Penske Automotive tops Q2 earnings estimates as service revenue rises
- Penske Automotive earnings beat by $0.19, revenue fell short of estimates
- Lithia Motors (LAD) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sonic Automotive (SAH) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
Дневной диапазон
176.06 178.81
Годовой диапазон
134.05 189.46
- Предыдущее закрытие
- 178.40
- Open
- 177.37
- Bid
- 177.98
- Ask
- 178.28
- Low
- 176.06
- High
- 178.81
- Объем
- 166
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- -2.99%
- 6-месячное изменение
- 22.84%
- Годовое изменение
- 11.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.