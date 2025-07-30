CotationsSections
Devises / PAG
Retour à Actions

PAG: Penske Automotive Group Inc

175.71 USD 2.90 (1.62%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PAG a changé de -1.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 174.86 et à un maximum de 178.75.

Suivez la dynamique Penske Automotive Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PAG Nouvelles

Range quotidien
174.86 178.75
Range Annuel
134.05 189.46
Clôture Précédente
178.61
Ouverture
178.75
Bid
175.71
Ask
176.01
Plus Bas
174.86
Plus Haut
178.75
Volume
260
Changement quotidien
-1.62%
Changement Mensuel
-4.23%
Changement à 6 Mois
21.27%
Changement Annuel
9.78%
20 septembre, samedi