PAG: Penske Automotive Group Inc
175.71 USD 2.90 (1.62%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PAG a changé de -1.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 174.86 et à un maximum de 178.75.
Suivez la dynamique Penske Automotive Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PAG Nouvelles
- L’objectif de prix de Penske Automotive Group relevé à 190$ contre 185$ par Benchmark
- Penske Automotive Group price target raised to $190 from $185 at Benchmark
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Penske (PAG) Up 11.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Penske Automotive Group stock hits all-time high at 188.92 USD
- Benchmark reiterates Buy rating on Sonic Auto stock amid Amazon’s auto expansion
- Benchmark reiterates Buy rating on Lithia Motors stock amid Amazon’s auto expansion
- Wednesday Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Penske automotive director Davis sells $289,906 in stock
- Penske Automotive EVP & CFO Hulgrave sells $200k in stock
- Here's Why Penske Automotive (PAG) is a Strong Momentum Stock
- Penske Automotive Group stock hits all-time high at 186.38 USD
- Should Value Investors Buy Penske Automotive Group (PAG) Stock?
- Penske Automotive (PAG) Could Be a Great Choice
- JPM upgrades Penske Automotive on limited tariff exposure
- This Wayfair Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), Penske Automotive Group (NYSE:PAG)
- JPMorgan upgrades Penske Automotive stock to Neutral on growth outlook
- Penske Q2 Earnings Surpass Expectations, Revenues Decline Y/Y
- What's Going On With Penske Automotive Stock Today? - Penske Automotive Group (NYSE:PAG)
- Penske (PAG) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Penske Automotive (PAG) Tops Q2 Earnings Estimates
- Penske Automotive Q2 2025 slides: profit growth outpaces flat revenue
- Penske Automotive tops Q2 earnings estimates as service revenue rises
- Penske Automotive earnings beat by $0.19, revenue fell short of estimates
Range quotidien
174.86 178.75
Range Annuel
134.05 189.46
- Clôture Précédente
- 178.61
- Ouverture
- 178.75
- Bid
- 175.71
- Ask
- 176.01
- Plus Bas
- 174.86
- Plus Haut
- 178.75
- Volume
- 260
- Changement quotidien
- -1.62%
- Changement Mensuel
- -4.23%
- Changement à 6 Mois
- 21.27%
- Changement Annuel
- 9.78%
20 septembre, samedi