Валюты / OBE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OBE: Obsidian Energy Ltd
6.41 USD 0.30 (4.91%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OBE за сегодня изменился на 4.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.14, а максимальная — 6.45.
Следите за динамикой Obsidian Energy Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OBE
- Obsidian Energy Receives Solid Value From Its Sale Of InPlay Oil Shares (NYSE:OBE)
- BOS Better Online Solutions schedules annual shareholder meeting for October 23
- InPlay Oil Stock: Executing On A Major Acquisition To Sustain A 9.5% Yield (OTCMKTS:IPOOF)
- Barry Smead appointed as Oberon’s head of investment management
- Mega Matrix shareholders approve share capital increase and new equity plan
- Oberon Investments reports record revenue, 40% growth in FY25
- 4 Canadian E&P Stocks That Stand Out in a Weak Oil Market
- Roth/MKM initiates InPlay Oil stock with Buy rating on free cash flow outlook
- Obsidian Energy: Reduced Growth Plans Due To The Commodity Pricing Environment (OBE)
- obsidian energy ltd. provides operations update in latest filing
- Obsidian Energy: No More Debt Worries (NYSE:OBE)
Дневной диапазон
6.14 6.45
Годовой диапазон
3.88 6.53
- Предыдущее закрытие
- 6.11
- Open
- 6.14
- Bid
- 6.41
- Ask
- 6.71
- Low
- 6.14
- High
- 6.45
- Объем
- 677
- Дневное изменение
- 4.91%
- Месячное изменение
- 5.78%
- 6-месячное изменение
- 9.39%
- Годовое изменение
- 16.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.