Divisas / OBE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
OBE: Obsidian Energy Ltd
6.34 USD 0.07 (1.09%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OBE de hoy ha cambiado un -1.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.30, mientras que el máximo ha alcanzado 6.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Obsidian Energy Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OBE News
- Obsidian Energy Receives Solid Value From Its Sale Of InPlay Oil Shares (NYSE:OBE)
- BOS Better Online Solutions schedules annual shareholder meeting for October 23
- InPlay Oil Stock: Executing On A Major Acquisition To Sustain A 9.5% Yield (OTCMKTS:IPOOF)
- Barry Smead appointed as Oberon’s head of investment management
- Mega Matrix shareholders approve share capital increase and new equity plan
- Oberon Investments reports record revenue, 40% growth in FY25
- 4 Canadian E&P Stocks That Stand Out in a Weak Oil Market
- Roth/MKM initiates InPlay Oil stock with Buy rating on free cash flow outlook
- Obsidian Energy: Reduced Growth Plans Due To The Commodity Pricing Environment (OBE)
- obsidian energy ltd. provides operations update in latest filing
- Obsidian Energy: No More Debt Worries (NYSE:OBE)
Rango diario
6.30 6.44
Rango anual
3.88 6.53
- Cierres anteriores
- 6.41
- Open
- 6.37
- Bid
- 6.34
- Ask
- 6.64
- Low
- 6.30
- High
- 6.44
- Volumen
- 284
- Cambio diario
- -1.09%
- Cambio mensual
- 4.62%
- Cambio a 6 meses
- 8.19%
- Cambio anual
- 14.86%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B