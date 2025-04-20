通貨 / OBE
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
OBE: Obsidian Energy Ltd
6.30 USD 0.04 (0.63%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OBEの今日の為替レートは、-0.63%変化しました。日中、通貨は1あたり6.24の安値と6.36の高値で取引されました。
Obsidian Energy Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OBE News
- Obsidian Energy Receives Solid Value From Its Sale Of InPlay Oil Shares (NYSE:OBE)
- BOS Better Online Solutions schedules annual shareholder meeting for October 23
- InPlay Oil Stock: Executing On A Major Acquisition To Sustain A 9.5% Yield (OTCMKTS:IPOOF)
- Barry Smead appointed as Oberon’s head of investment management
- Mega Matrix shareholders approve share capital increase and new equity plan
- Oberon Investments reports record revenue, 40% growth in FY25
- 4 Canadian E&P Stocks That Stand Out in a Weak Oil Market
- Roth/MKM initiates InPlay Oil stock with Buy rating on free cash flow outlook
- Obsidian Energy: Reduced Growth Plans Due To The Commodity Pricing Environment (OBE)
- obsidian energy ltd. provides operations update in latest filing
- Obsidian Energy: No More Debt Worries (NYSE:OBE)
1日のレンジ
6.24 6.36
1年のレンジ
3.88 6.53
- 以前の終値
- 6.34
- 始値
- 6.36
- 買値
- 6.30
- 買値
- 6.60
- 安値
- 6.24
- 高値
- 6.36
- 出来高
- 331
- 1日の変化
- -0.63%
- 1ヶ月の変化
- 3.96%
- 6ヶ月の変化
- 7.51%
- 1年の変化
- 14.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K