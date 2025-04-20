Devises / OBE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OBE: Obsidian Energy Ltd
6.19 USD 0.11 (1.75%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OBE a changé de -1.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.17 et à un maximum de 6.36.
Suivez la dynamique Obsidian Energy Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OBE Nouvelles
- Obsidian Energy Receives Solid Value From Its Sale Of InPlay Oil Shares (NYSE:OBE)
- BOS Better Online Solutions schedules annual shareholder meeting for October 23
- InPlay Oil Stock: Executing On A Major Acquisition To Sustain A 9.5% Yield (OTCMKTS:IPOOF)
- Barry Smead appointed as Oberon’s head of investment management
- Mega Matrix shareholders approve share capital increase and new equity plan
- Oberon Investments reports record revenue, 40% growth in FY25
- 4 Canadian E&P Stocks That Stand Out in a Weak Oil Market
- Roth/MKM initiates InPlay Oil stock with Buy rating on free cash flow outlook
- Obsidian Energy: Reduced Growth Plans Due To The Commodity Pricing Environment (OBE)
- obsidian energy ltd. provides operations update in latest filing
- Obsidian Energy: No More Debt Worries (NYSE:OBE)
Range quotidien
6.17 6.36
Range Annuel
3.88 6.53
- Clôture Précédente
- 6.30
- Ouverture
- 6.34
- Bid
- 6.19
- Ask
- 6.49
- Plus Bas
- 6.17
- Plus Haut
- 6.36
- Volume
- 732
- Changement quotidien
- -1.75%
- Changement Mensuel
- 2.15%
- Changement à 6 Mois
- 5.63%
- Changement Annuel
- 12.14%
20 septembre, samedi