Dövizler / OBE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
OBE: Obsidian Energy Ltd
6.19 USD 0.11 (1.75%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OBE fiyatı bugün -1.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.17 ve Yüksek fiyatı olarak 6.36 aralığında işlem gördü.
Obsidian Energy Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OBE haberleri
- Obsidian Energy Receives Solid Value From Its Sale Of InPlay Oil Shares (NYSE:OBE)
- BOS Better Online Solutions schedules annual shareholder meeting for October 23
- InPlay Oil Stock: Executing On A Major Acquisition To Sustain A 9.5% Yield (OTCMKTS:IPOOF)
- Barry Smead appointed as Oberon’s head of investment management
- Mega Matrix shareholders approve share capital increase and new equity plan
- Oberon Investments reports record revenue, 40% growth in FY25
- 4 Canadian E&P Stocks That Stand Out in a Weak Oil Market
- Roth/MKM initiates InPlay Oil stock with Buy rating on free cash flow outlook
- Obsidian Energy: Reduced Growth Plans Due To The Commodity Pricing Environment (OBE)
- obsidian energy ltd. provides operations update in latest filing
- Obsidian Energy: No More Debt Worries (NYSE:OBE)
Günlük aralık
6.17 6.36
Yıllık aralık
3.88 6.53
- Önceki kapanış
- 6.30
- Açılış
- 6.34
- Satış
- 6.19
- Alış
- 6.49
- Düşük
- 6.17
- Yüksek
- 6.36
- Hacim
- 732
- Günlük değişim
- -1.75%
- Aylık değişim
- 2.15%
- 6 aylık değişim
- 5.63%
- Yıllık değişim
- 12.14%
21 Eylül, Pazar