货币 / OBE
OBE: Obsidian Energy Ltd
6.38 USD 0.03 (0.47%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OBE汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点6.33和高点6.44进行交易。
关注Obsidian Energy Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OBE新闻
- Obsidian Energy Receives Solid Value From Its Sale Of InPlay Oil Shares (NYSE:OBE)
- BOS Better Online Solutions schedules annual shareholder meeting for October 23
- InPlay Oil Stock: Executing On A Major Acquisition To Sustain A 9.5% Yield (OTCMKTS:IPOOF)
- Barry Smead appointed as Oberon’s head of investment management
- Mega Matrix shareholders approve share capital increase and new equity plan
- Oberon Investments reports record revenue, 40% growth in FY25
- 4 Canadian E&P Stocks That Stand Out in a Weak Oil Market
- Roth/MKM initiates InPlay Oil stock with Buy rating on free cash flow outlook
- Obsidian Energy: Reduced Growth Plans Due To The Commodity Pricing Environment (OBE)
- obsidian energy ltd. provides operations update in latest filing
- Obsidian Energy: No More Debt Worries (NYSE:OBE)
日范围
6.33 6.44
年范围
3.88 6.53
- 前一天收盘价
- 6.41
- 开盘价
- 6.37
- 卖价
- 6.38
- 买价
- 6.68
- 最低价
- 6.33
- 最高价
- 6.44
- 交易量
- 150
- 日变化
- -0.47%
- 月变化
- 5.28%
- 6个月变化
- 8.87%
- 年变化
- 15.58%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值