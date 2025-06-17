КотировкиРазделы
Валюты / NOG
Назад в Рынок акций США

NOG: Northern Oil and Gas Inc

25.77 USD 0.82 (3.29%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NOG за сегодня изменился на 3.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.19, а максимальная — 25.91.

Следите за динамикой Northern Oil and Gas Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NOG

Дневной диапазон
25.19 25.91
Годовой диапазон
19.88 44.31
Предыдущее закрытие
24.95
Open
25.19
Bid
25.77
Ask
26.07
Low
25.19
High
25.91
Объем
1.759 K
Дневное изменение
3.29%
Месячное изменение
-1.49%
6-месячное изменение
-13.55%
Годовое изменение
-26.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.