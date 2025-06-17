Валюты / NOG
NOG: Northern Oil and Gas Inc
25.77 USD 0.82 (3.29%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NOG за сегодня изменился на 3.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.19, а максимальная — 25.91.
Следите за динамикой Northern Oil and Gas Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.19 25.91
Годовой диапазон
19.88 44.31
- Предыдущее закрытие
- 24.95
- Open
- 25.19
- Bid
- 25.77
- Ask
- 26.07
- Low
- 25.19
- High
- 25.91
- Объем
- 1.759 K
- Дневное изменение
- 3.29%
- Месячное изменение
- -1.49%
- 6-месячное изменение
- -13.55%
- Годовое изменение
- -26.39%
