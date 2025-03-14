Валюты / MRM
MRM: MEDIROM Healthcare Technologies Inc - American Depositary Share
1.80 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MRM за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.73, а максимальная — 1.87.
Следите за динамикой MEDIROM Healthcare Technologies Inc - American Depositary Share. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MRM
- MEDIROM to install World ID authentication devices at Re.Ra.Ku salons
- MEDIROM adopts cryptocurrency strategy through World partnership
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- Why Is MEDIROM Healthcare Technologies Stock (MRM) Up 75% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Dow Surges 300 Points; American Axle & Manufacturing Posts Upbeat Earnings - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Why Expedia Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Medirom Healthcare Technologies approves new performance-based stock options
- Specific Health Guidance Service Utilizing the "Lav" Healthcare App: Surpassed 100 cumulative contracted companies and 10,000 cumulative supported individuals!
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- MEDIROM Healthcare Technologies Inc. Announces 22% Rise in Revenue and 20% Improvement in Earnings for 2024; Webcast to Discuss Financial Results to be held on May 21st, 2025 at 8:30 AM ET
- MEDIROM Healthcare Technologies Inc. to Host Webcast on May 21, 2025 at 8:30 AM ET to Discuss 2024 Financial Results
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Дневной диапазон
1.73 1.87
Годовой диапазон
0.34 5.30
- Предыдущее закрытие
- 1.80
- Open
- 1.78
- Bid
- 1.80
- Ask
- 2.10
- Low
- 1.73
- High
- 1.87
- Объем
- 96
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 4.05%
- 6-месячное изменение
- 400.00%
- Годовое изменение
- -39.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.