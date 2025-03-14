KurseKategorien
Währungen / MRM
Zurück zum Aktien

MRM: MEDIROM Healthcare Technologies Inc - American Depositary Share

1.78 USD 0.03 (1.66%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MRM hat sich für heute um -1.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.76 bis zu einem Hoch von 1.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die MEDIROM Healthcare Technologies Inc - American Depositary Share-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MRM News

Tagesspanne
1.76 1.83
Jahresspanne
0.34 5.30
Vorheriger Schlusskurs
1.81
Eröffnung
1.78
Bid
1.78
Ask
2.08
Tief
1.76
Hoch
1.83
Volumen
112
Tagesänderung
-1.66%
Monatsänderung
2.89%
6-Monatsänderung
394.44%
Jahresänderung
-39.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K