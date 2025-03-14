통화 / MRM
MRM: MEDIROM Healthcare Technologies Inc - American Depositary Share
1.76 USD 0.05 (2.76%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MRM 환율이 오늘 -2.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.76이고 고가는 1.83이었습니다.
MEDIROM Healthcare Technologies Inc - American Depositary Share 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MRM News
- Japan’s self-defense force deploys MEDIROM’s recharge-free health tracker
- MEDIROM to install World ID authentication devices at Re.Ra.Ku salons
- MEDIROM adopts cryptocurrency strategy through World partnership
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- Why Is MEDIROM Healthcare Technologies Stock (MRM) Up 75% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Dow Surges 300 Points; American Axle & Manufacturing Posts Upbeat Earnings - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Why Expedia Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Medirom Healthcare Technologies approves new performance-based stock options
- Specific Health Guidance Service Utilizing the "Lav" Healthcare App: Surpassed 100 cumulative contracted companies and 10,000 cumulative supported individuals!
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- MEDIROM Healthcare Technologies Inc. Announces 22% Rise in Revenue and 20% Improvement in Earnings for 2024; Webcast to Discuss Financial Results to be held on May 21st, 2025 at 8:30 AM ET
- MEDIROM Healthcare Technologies Inc. to Host Webcast on May 21, 2025 at 8:30 AM ET to Discuss 2024 Financial Results
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
일일 변동 비율
1.76 1.83
년간 변동
0.34 5.30
- 이전 종가
- 1.81
- 시가
- 1.78
- Bid
- 1.76
- Ask
- 2.06
- 저가
- 1.76
- 고가
- 1.83
- 볼륨
- 227
- 일일 변동
- -2.76%
- 월 변동
- 1.73%
- 6개월 변동
- 388.89%
- 년간 변동율
- -40.54%
20 9월, 토요일