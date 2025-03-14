Divisas / MRM
MRM: MEDIROM Healthcare Technologies Inc - American Depositary Share
1.85 USD 0.05 (2.78%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MRM de hoy ha cambiado un 2.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.76, mientras que el máximo ha alcanzado 1.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MEDIROM Healthcare Technologies Inc - American Depositary Share. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MRM News
- MEDIROM to install World ID authentication devices at Re.Ra.Ku salons
- MEDIROM adopts cryptocurrency strategy through World partnership
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- Why Is MEDIROM Healthcare Technologies Stock (MRM) Up 75% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Dow Surges 300 Points; American Axle & Manufacturing Posts Upbeat Earnings - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Why Expedia Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Medirom Healthcare Technologies approves new performance-based stock options
- Specific Health Guidance Service Utilizing the "Lav" Healthcare App: Surpassed 100 cumulative contracted companies and 10,000 cumulative supported individuals!
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- MEDIROM Healthcare Technologies Inc. Announces 22% Rise in Revenue and 20% Improvement in Earnings for 2024; Webcast to Discuss Financial Results to be held on May 21st, 2025 at 8:30 AM ET
- MEDIROM Healthcare Technologies Inc. to Host Webcast on May 21, 2025 at 8:30 AM ET to Discuss 2024 Financial Results
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Rango diario
1.76 1.90
Rango anual
0.34 5.30
- Cierres anteriores
- 1.80
- Open
- 1.76
- Bid
- 1.85
- Ask
- 2.15
- Low
- 1.76
- High
- 1.90
- Volumen
- 131
- Cambio diario
- 2.78%
- Cambio mensual
- 6.94%
- Cambio a 6 meses
- 413.89%
- Cambio anual
- -37.50%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B