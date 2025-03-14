CotationsSections
MRM: MEDIROM Healthcare Technologies Inc - American Depositary Share

1.76 USD 0.05 (2.76%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MRM a changé de -2.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.76 et à un maximum de 1.83.

Range quotidien
1.76 1.83
Range Annuel
0.34 5.30
Clôture Précédente
1.81
Ouverture
1.78
Bid
1.76
Ask
2.06
Plus Bas
1.76
Plus Haut
1.83
Volume
227
Changement quotidien
-2.76%
Changement Mensuel
1.73%
Changement à 6 Mois
388.89%
Changement Annuel
-40.54%
