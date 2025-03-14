Devises / MRM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MRM: MEDIROM Healthcare Technologies Inc - American Depositary Share
1.76 USD 0.05 (2.76%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MRM a changé de -2.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.76 et à un maximum de 1.83.
Suivez la dynamique MEDIROM Healthcare Technologies Inc - American Depositary Share. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRM Nouvelles
- Japan’s self-defense force deploys MEDIROM’s recharge-free health tracker
- MEDIROM to install World ID authentication devices at Re.Ra.Ku salons
- MEDIROM adopts cryptocurrency strategy through World partnership
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- Why Is MEDIROM Healthcare Technologies Stock (MRM) Up 75% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Dow Surges 300 Points; American Axle & Manufacturing Posts Upbeat Earnings - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Why Expedia Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Medirom Healthcare Technologies approves new performance-based stock options
- Specific Health Guidance Service Utilizing the "Lav" Healthcare App: Surpassed 100 cumulative contracted companies and 10,000 cumulative supported individuals!
- Specific Health Guidance Service Utilizing the "Lav" Healthcare App: Surpassed 100 cumulative contracted companies and 10,000 cumulative supported individuals!
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- MEDIROM Healthcare Technologies Inc. Announces 22% Rise in Revenue and 20% Improvement in Earnings for 2024; Webcast to Discuss Financial Results to be held on May 21st, 2025 at 8:30 AM ET
- MEDIROM Healthcare Technologies Inc. to Host Webcast on May 21, 2025 at 8:30 AM ET to Discuss 2024 Financial Results
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Range quotidien
1.76 1.83
Range Annuel
0.34 5.30
- Clôture Précédente
- 1.81
- Ouverture
- 1.78
- Bid
- 1.76
- Ask
- 2.06
- Plus Bas
- 1.76
- Plus Haut
- 1.83
- Volume
- 227
- Changement quotidien
- -2.76%
- Changement Mensuel
- 1.73%
- Changement à 6 Mois
- 388.89%
- Changement Annuel
- -40.54%
20 septembre, samedi