Moedas / MRM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MRM: MEDIROM Healthcare Technologies Inc - American Depositary Share
1.81 USD 0.04 (2.16%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MRM para hoje mudou para -2.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.75 e o mais alto foi 1.87.
Veja a dinâmica do par de moedas MEDIROM Healthcare Technologies Inc - American Depositary Share. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRM Notícias
- MEDIROM to install World ID authentication devices at Re.Ra.Ku salons
- MEDIROM adopts cryptocurrency strategy through World partnership
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- Why Is MEDIROM Healthcare Technologies Stock (MRM) Up 75% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Dow Surges 300 Points; American Axle & Manufacturing Posts Upbeat Earnings - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Why Expedia Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Medirom Healthcare Technologies approves new performance-based stock options
- Specific Health Guidance Service Utilizing the "Lav" Healthcare App: Surpassed 100 cumulative contracted companies and 10,000 cumulative supported individuals!
- Specific Health Guidance Service Utilizing the "Lav" Healthcare App: Surpassed 100 cumulative contracted companies and 10,000 cumulative supported individuals!
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- MEDIROM Healthcare Technologies Inc. Announces 22% Rise in Revenue and 20% Improvement in Earnings for 2024; Webcast to Discuss Financial Results to be held on May 21st, 2025 at 8:30 AM ET
- MEDIROM Healthcare Technologies Inc. to Host Webcast on May 21, 2025 at 8:30 AM ET to Discuss 2024 Financial Results
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Faixa diária
1.75 1.87
Faixa anual
0.34 5.30
- Fechamento anterior
- 1.85
- Open
- 1.81
- Bid
- 1.81
- Ask
- 2.11
- Low
- 1.75
- High
- 1.87
- Volume
- 102
- Mudança diária
- -2.16%
- Mudança mensal
- 4.62%
- Mudança de 6 meses
- 402.78%
- Mudança anual
- -38.85%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh