QuotazioniSezioni
Valute / MRM
Tornare a Azioni

MRM: MEDIROM Healthcare Technologies Inc - American Depositary Share

1.76 USD 0.05 (2.76%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MRM ha avuto una variazione del -2.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.76 e ad un massimo di 1.83.

Segui le dinamiche di MEDIROM Healthcare Technologies Inc - American Depositary Share. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MRM News

Intervallo Giornaliero
1.76 1.83
Intervallo Annuale
0.34 5.30
Chiusura Precedente
1.81
Apertura
1.78
Bid
1.76
Ask
2.06
Minimo
1.76
Massimo
1.83
Volume
227
Variazione giornaliera
-2.76%
Variazione Mensile
1.73%
Variazione Semestrale
388.89%
Variazione Annuale
-40.54%
21 settembre, domenica