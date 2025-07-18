КотировкиРазделы
MAG: MAG Silver Corporation

24.53 USD 0.24 (0.97%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MAG за сегодня изменился на -0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.35, а максимальная — 25.09.

Следите за динамикой MAG Silver Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости MAG

Дневной диапазон
24.35 25.09
Годовой диапазон
12.42 25.09
Предыдущее закрытие
24.77
Open
25.00
Bid
24.53
Ask
24.83
Low
24.35
High
25.09
Объем
2.706 K
Дневное изменение
-0.97%
Месячное изменение
-1.41%
6-месячное изменение
60.96%
Годовое изменение
72.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.