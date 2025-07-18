Валюты / MAG
MAG: MAG Silver Corporation
24.53 USD 0.24 (0.97%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MAG за сегодня изменился на -0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.35, а максимальная — 25.09.
Следите за динамикой MAG Silver Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.
Новости MAG
Дневной диапазон
24.35 25.09
Годовой диапазон
12.42 25.09
- Предыдущее закрытие
- 24.77
- Open
- 25.00
- Bid
- 24.53
- Ask
- 24.83
- Low
- 24.35
- High
- 25.09
- Объем
- 2.706 K
- Дневное изменение
- -0.97%
- Месячное изменение
- -1.41%
- 6-месячное изменение
- 60.96%
- Годовое изменение
- 72.38%
