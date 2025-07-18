Währungen / MAG
MAG: MAG Silver Corporation
24.53 USD 0.24 (0.97%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MAG hat sich für heute um -0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.35 bis zu einem Hoch von 25.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die MAG Silver Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MAG News
- Why The Fiscal Deficit Won't Necessarily Lead To High Interest Rates
- PAAS Strengthens Portfolio With MAG Silver Buyout Completion
- Pan American Silver stock price target lowered to $36 by Scotiabank
- Mag Silver stock hits 52-week high at 24.31 USD
- PAAS Secures All Approvals for MAG Deal: Is Industry Leadership Next?
- PAAS vs. HL: Which Silver Mining Stock is the Better Buy Now?
- Can Pan American Silver Close Its MAG Silver Deal This Quarter?
- Mag Silver Corp stock hits 52-week high at $23.43
- Pan American Silver Reports Record Q2 FCF: More Upside Ahead?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why MAG Silver (MAG) is a Great Choice
- Should PAAS Stock be a Part of Your Portfolio Post Solid Q2 Results?
- MAG Silver earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Methanex's Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Pan American Silver Q2 2025 slides: Record earnings amid strong metal prices
- Mag Silver Corp stock hits 52-week high at 22.66 USD
- Element Solutions Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Ashland Q3 Earnings and Sales Lag Estimates, Guidance Narrowed
- Dundee Precious Metals: Record Financials In Q2 And An Attractive Valuation (TSX:DPM:CA)
- Linde Q2 Earnings & Revenues Beat on Higher Americas Pricing
- Albemarle's Earnings & Revenues Surpass Estimates in Q2
- Here's How You Can Get Paid A Dividend Everyday
- Best Income Stocks to Buy for July 28th
- Linde Expands Industrial Gas Capacity to Support U.S. Space Sector
- AngloGold Ashanti to Boost Presence With Augusta Gold Buyout
Tagesspanne
24.35 25.09
Jahresspanne
12.42 25.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.77
- Eröffnung
- 25.00
- Bid
- 24.53
- Ask
- 24.83
- Tief
- 24.35
- Hoch
- 25.09
- Volumen
- 2.706 K
- Tagesänderung
- -0.97%
- Monatsänderung
- -1.41%
- 6-Monatsänderung
- 60.96%
- Jahresänderung
- 72.38%
