LUCY: Innovative Eyewear Inc
1.91 USD 0.02 (1.06%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LUCY за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.86, а максимальная — 1.91.
Следите за динамикой Innovative Eyewear Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LUCY
- Innovative Eyewear launches real-time translation for Lucyd smart glasses
- Innovative Eyewear increases maximum shares for at-the-market offering
- Innovative Eyewear reports 88% revenue surge in Q2 2025
- Innovative Eyewear launches Reebok smartglasses on mobile app
- Innovative Eyewear raises $4.8 million through warrant exercises
- Innovative Eyewear raises $4.8 million from warrant transactions
- Why Is Innovative Eyewear Stock (LUCY) Up 40% Today? - TipRanks.com
- Gold Moves Lower; Darden Restaurants Earnings Top Views - Accenture (NYSE:ACN), Couchbase (NASDAQ:BASE)
- Innovative Eyewear (LUCY) Stock Soars 60% Friday: What's Going On? - Innovative Eyewear (NASDAQ:LUCY)
- Innovative Eyewear stock soars after partnership with Smartech Retail
- Dow Surges Over 100 Points; Accenture Posts Upbeat Earnings - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), Accenture (NYSE:ACN)
- Innovative Eyewear partners with Smartech to showcase Reebok frames
- Innovative Eyewear, Inc. Announces Exciting New Features for the Lucyd ChatGPT A
- Lucyd app adds new features to enhance smart eyewear experience
- What's Going On With Innovative Eyewear Stock On Wednesday? - Innovative Eyewear (NASDAQ:LUCY)
- US Stock Futures Trade Higher On Wednesday: S&P 500 Is Flashing 'Quite Rare And Rather Bullish' Signal, Says Expert (UPDATED) - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- US Stock Futures Trade Lower On Wednesday: S&P 500 Is Flashing 'Quite Rare And Rather Bullish' Signal, Says Expert - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Gold Gains Over 2%; US Consumer Sentiment Dips In April - Mixed Martial Arts Group (AMEX:MMA), Innovative Eyewear (NASDAQ:LUCY)
Дневной диапазон
1.86 1.91
Годовой диапазон
1.57 9.85
- Предыдущее закрытие
- 1.89
- Open
- 1.87
- Bid
- 1.91
- Ask
- 2.21
- Low
- 1.86
- High
- 1.91
- Объем
- 146
- Дневное изменение
- 1.06%
- Месячное изменение
- -1.55%
- 6-месячное изменение
- -25.68%
- Годовое изменение
- -77.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.