LTH: Life Time Group Holdings Inc
28.02 USD 0.24 (0.85%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LTH за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.48, а максимальная — 28.44.
Следите за динамикой Life Time Group Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
27.48 28.44
Годовой диапазон
21.49 34.99
- Предыдущее закрытие
- 28.26
- Open
- 28.44
- Bid
- 28.02
- Ask
- 28.32
- Low
- 27.48
- High
- 28.44
- Объем
- 5.857 K
- Дневное изменение
- -0.85%
- Месячное изменение
- 2.11%
- 6-месячное изменение
- -8.55%
- Годовое изменение
- 15.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.