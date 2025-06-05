通貨 / LTH
LTH: Life Time Group Holdings Inc
28.26 USD 0.43 (1.55%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LTHの今日の為替レートは、1.55%変化しました。日中、通貨は1あたり27.74の安値と28.51の高値で取引されました。
Life Time Group Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LTH News
- バンク・オブ・アメリカ、反発の可能性がある13のSMID株を列挙
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Mizuho Adds Four Stocks to Its September Top Picks List - TipRanks.com
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Life Time (LTH) Q2 EPS Jumps 48%
- Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Life Time Holdings Q2 2025 beats expectations
- Life Time’s credit rating upgraded by Moody’s to B1 from B2
- Life Time (LTH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- UBS reveals its latest top picks after July update
- Royal Caribbean (RCL) Beats Q2 Earnings Estimates
- Life Time Opens Eighth California Club at Historic Arden Hills Property in Sacramento on June 27
- Uber Buy Point, Carnival Stock Breakout Highlight Emergent Strength In This Industry Group
- AMG Frontier Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Life Time Closes on $150 Million Sale-Leaseback Transaction; Credit Rating Upgraded by S&P
- Life Time Group Holdings : Drop Some Weight And Go Overweight (NYSE:LTH)
- Life Time Signs Landmark Lease at 10 Bryant Bringing New Wellness Destination to Midtown Manhattan
- S&P Global upgrades Life Time to ’BB-’ on strong performance
- Life Time Group stock rating reiterated at Outperform by RBC Capital
- Life Time’s LTH Supplement Line Debuts Three New HYDRATE Electrolyte Flavors as National Hydration Month Kicks Off
- American Century Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Mairs & Power Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Life Time sets price for 20 million share secondary offering
1日のレンジ
27.74 28.51
1年のレンジ
21.49 34.99
- 以前の終値
- 27.83
- 始値
- 28.02
- 買値
- 28.26
- 買値
- 28.56
- 安値
- 27.74
- 高値
- 28.51
- 出来高
- 2.348 K
- 1日の変化
- 1.55%
- 1ヶ月の変化
- 2.99%
- 6ヶ月の変化
- -7.77%
- 1年の変化
- 16.20%
