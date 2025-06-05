Währungen / LTH
LTH: Life Time Group Holdings Inc
28.26 USD 0.43 (1.55%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LTH hat sich für heute um 1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.74 bis zu einem Hoch von 28.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Life Time Group Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LTH News
Tagesspanne
27.74 28.51
Jahresspanne
21.49 34.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.83
- Eröffnung
- 28.02
- Bid
- 28.26
- Ask
- 28.56
- Tief
- 27.74
- Hoch
- 28.51
- Volumen
- 2.348 K
- Tagesänderung
- 1.55%
- Monatsänderung
- 2.99%
- 6-Monatsänderung
- -7.77%
- Jahresänderung
- 16.20%
