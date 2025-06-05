KurseKategorien
LTH: Life Time Group Holdings Inc

28.26 USD 0.43 (1.55%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LTH hat sich für heute um 1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.74 bis zu einem Hoch von 28.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die Life Time Group Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
27.74 28.51
Jahresspanne
21.49 34.99
Vorheriger Schlusskurs
27.83
Eröffnung
28.02
Bid
28.26
Ask
28.56
Tief
27.74
Hoch
28.51
Volumen
2.348 K
Tagesänderung
1.55%
Monatsänderung
2.99%
6-Monatsänderung
-7.77%
Jahresänderung
16.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
