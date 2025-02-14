Валюты / LPTH
LPTH: LightPath Technologies Inc - Class A
6.09 USD 0.82 (11.87%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LPTH за сегодня изменился на -11.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.75, а максимальная — 6.91.
Следите за динамикой LightPath Technologies Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
5.75 6.91
Годовой диапазон
1.36 6.93
- Предыдущее закрытие
- 6.91
- Open
- 6.88
- Bid
- 6.09
- Ask
- 6.39
- Low
- 5.75
- High
- 6.91
- Объем
- 3.674 K
- Дневное изменение
- -11.87%
- Месячное изменение
- 23.53%
- 6-месячное изменение
- 198.53%
- Годовое изменение
- 344.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.