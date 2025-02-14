Währungen / LPTH
LPTH: LightPath Technologies Inc - Class A
6.80 USD 0.47 (7.42%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LPTH hat sich für heute um 7.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.35 bis zu einem Hoch von 6.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die LightPath Technologies Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPTH News
Tagesspanne
6.35 6.86
Jahresspanne
1.36 6.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.33
- Eröffnung
- 6.35
- Bid
- 6.80
- Ask
- 7.10
- Tief
- 6.35
- Hoch
- 6.86
- Volumen
- 1.489 K
- Tagesänderung
- 7.42%
- Monatsänderung
- 37.93%
- 6-Monatsänderung
- 233.33%
- Jahresänderung
- 396.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K