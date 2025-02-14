Valute / LPTH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LPTH: LightPath Technologies Inc - Class A
7.24 USD 0.91 (14.38%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LPTH ha avuto una variazione del 14.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.35 e ad un massimo di 7.34.
Segui le dinamiche di LightPath Technologies Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPTH News
- LightPath Technologies Has Become A Different Company (Rating Downgrade) (NASDAQ:LPTH)
- Le azioni di LightPath volano dopo un ordine successivo di 22,1 milioni di dollari
- LightPath stock soars after securing $22.1 million follow-on order
- LightPath Technologies ottiene un ordine successivo di 22,1 milioni di dollari per sistemi IR
- LightPath Technologies secures $22.1 million follow-on order for IR systems
- LightPath ottiene un investimento di 8 milioni di dollari dai leader del settore dei droni
- LightPath secures $8 million investment from drone industry leaders
- LightPath Technologies stock price target raised to $7 from $6 at H.C. Wainwright
- LightPath Technologies Stock Is Soaring Today: What's Fueling The Momentum? - LightPath Technologies (NASDAQ:LPTH)
- LightPath stock surges on $18.2 million defense order
- LightPath Technologies secures $18.2 million order for infrared systems
- LightPath Technologies stock price target raised to $6 from $5 at H.C. Wainwright
- LightPath Technologies appoints former Luminar executive as VP of Engineering
- LightPath stock rises as G5 Infrared begins production of Germanium-free cameras
- LightPath Growth And Margins Are Set To Accelerate (NASDAQ:LPTH)
- LightPath Debuts First Industrial-Grade Cooled Optical Gas Imaging Camera
- Earnings call transcript: LightPath Q3 2025 sees revenue rise but EPS misses
- LightPath Technologies Reports Third Quarter Fiscal 2025 Financial Results
- LightPath earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- Walmart, Deere, Applied Materials set to report earnings Thursday
- 2025 Investor Day Presentation (NASDAQ:LPTH)
- LightPath Technologies, Inc. (LPTH) Virtual Investor Day Presentation Transcript
- LightPath Technologies, Inc. (LPTH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
6.35 7.34
Intervallo Annuale
1.36 7.34
- Chiusura Precedente
- 6.33
- Apertura
- 6.35
- Bid
- 7.24
- Ask
- 7.54
- Minimo
- 6.35
- Massimo
- 7.34
- Volume
- 4.708 K
- Variazione giornaliera
- 14.38%
- Variazione Mensile
- 46.86%
- Variazione Semestrale
- 254.90%
- Variazione Annuale
- 428.47%
21 settembre, domenica