QuotazioniSezioni
Valute / LPTH
Tornare a Azioni

LPTH: LightPath Technologies Inc - Class A

7.24 USD 0.91 (14.38%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LPTH ha avuto una variazione del 14.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.35 e ad un massimo di 7.34.

Segui le dinamiche di LightPath Technologies Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LPTH News

Intervallo Giornaliero
6.35 7.34
Intervallo Annuale
1.36 7.34
Chiusura Precedente
6.33
Apertura
6.35
Bid
7.24
Ask
7.54
Minimo
6.35
Massimo
7.34
Volume
4.708 K
Variazione giornaliera
14.38%
Variazione Mensile
46.86%
Variazione Semestrale
254.90%
Variazione Annuale
428.47%
21 settembre, domenica