KROS: Keros Therapeutics Inc
15.80 USD 0.25 (1.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KROS за сегодня изменился на 1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.52, а максимальная — 16.00.
Следите за динамикой Keros Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KROS
- Keros Therapeutics reports positive data for DMD drug candidate
- Keros Therapeutics: Orphan Drug Win For DMD Candidate A Small Step On Right Path (KROS)
- ADAR1 urges Keros board to engage on strategy after meeting refusal
- FDA grants orphan drug designation to Keros’ KER-065 for DMD
- Keros earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Keros Therapeutics, Inc. (KROS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Keros discontinues cibotercept development, announces leadership changes
- KROS vs. EXAS: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Will Reblozyl Enable BMY to Offset the Impact of Generic Competition?
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- RCKT Stock Up on FDA's RMAT Tag to Gene Therapy for Heart Failure
- FDA Advisory Panel Votes Against Approval of GSK's Blenrep Combo
- Keros Therapeutics doses first patient in Phase 3 MDS trial
- Fat, not muscle: drugmakers in race for next weight-loss breakthrough
- Keros Therapeutics' Quiet Near-Term Outlook Overshadows Pipeline Potential: Analyst - Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS)
- BofA cuts Keros Therapeutics stock rating, price target to $18
- Keros directors face significant shareholder dissent
- Keros Therapeutics to return $375 million to shareholders
- Keros Therapeutics Announces Participation at Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- Keros Therapeutics Stops PAH Drug Development, Shrinks Workforce By 45% - Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS)
- Keros Therapeutics halts PAH drug development, cuts workforce
- Keros secures Glass Lewis support for director nominees
- ADAR1 calls for Keros to release review results before vote
- Keros Therapeutics Highlights Commitment to Maximizing Stockholder Value
Дневной диапазон
15.52 16.00
Годовой диапазон
9.12 72.37
- Предыдущее закрытие
- 15.55
- Open
- 15.53
- Bid
- 15.80
- Ask
- 16.10
- Low
- 15.52
- High
- 16.00
- Объем
- 664
- Дневное изменение
- 1.61%
- Месячное изменение
- 3.13%
- 6-месячное изменение
- 56.59%
- Годовое изменение
- -72.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.