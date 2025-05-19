KurseKategorien
KROS: Keros Therapeutics Inc

15.90 USD 0.14 (0.87%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KROS hat sich für heute um -0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.84 bis zu einem Hoch von 16.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die Keros Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
15.84 16.04
Jahresspanne
9.12 72.37
Vorheriger Schlusskurs
16.04
Eröffnung
16.04
Bid
15.90
Ask
16.20
Tief
15.84
Hoch
16.04
Volumen
64
Tagesänderung
-0.87%
Monatsänderung
3.79%
6-Monatsänderung
57.58%
Jahresänderung
-72.63%
