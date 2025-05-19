Währungen / KROS
KROS: Keros Therapeutics Inc
15.90 USD 0.14 (0.87%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KROS hat sich für heute um -0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.84 bis zu einem Hoch von 16.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Keros Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KROS News
- Keros Therapeutics reports positive data for DMD drug candidate
- Keros Therapeutics: Orphan Drug Win For DMD Candidate A Small Step On Right Path (KROS)
- ADAR1 urges Keros board to engage on strategy after meeting refusal
- FDA grants orphan drug designation to Keros’ KER-065 for DMD
- Keros earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Keros Therapeutics, Inc. (KROS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Keros discontinues cibotercept development, announces leadership changes
- KROS vs. EXAS: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Will Reblozyl Enable BMY to Offset the Impact of Generic Competition?
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- RCKT Stock Up on FDA's RMAT Tag to Gene Therapy for Heart Failure
- FDA Advisory Panel Votes Against Approval of GSK's Blenrep Combo
- Keros Therapeutics doses first patient in Phase 3 MDS trial
- Fat, not muscle: drugmakers in race for next weight-loss breakthrough
- Keros Therapeutics' Quiet Near-Term Outlook Overshadows Pipeline Potential: Analyst - Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS)
- BofA cuts Keros Therapeutics stock rating, price target to $18
- Keros directors face significant shareholder dissent
- Keros Therapeutics to return $375 million to shareholders
- Keros Therapeutics Announces Participation at Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- Keros Therapeutics Stops PAH Drug Development, Shrinks Workforce By 45% - Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS)
- Keros Therapeutics halts PAH drug development, cuts workforce
- Keros secures Glass Lewis support for director nominees
- ADAR1 calls for Keros to release review results before vote
- Keros Therapeutics Highlights Commitment to Maximizing Stockholder Value
Tagesspanne
15.84 16.04
Jahresspanne
9.12 72.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.04
- Eröffnung
- 16.04
- Bid
- 15.90
- Ask
- 16.20
- Tief
- 15.84
- Hoch
- 16.04
- Volumen
- 64
- Tagesänderung
- -0.87%
- Monatsänderung
- 3.79%
- 6-Monatsänderung
- 57.58%
- Jahresänderung
- -72.63%
