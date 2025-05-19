Dövizler / KROS
KROS: Keros Therapeutics Inc
15.56 USD 0.48 (2.99%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KROS fiyatı bugün -2.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.42 ve Yüksek fiyatı olarak 16.04 aralığında işlem gördü.
Keros Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
KROS haberleri
- Keros Therapeutics reports positive data for DMD drug candidate
- Keros Therapeutics: Orphan Drug Win For DMD Candidate A Small Step On Right Path (KROS)
- ADAR1 urges Keros board to engage on strategy after meeting refusal
- FDA grants orphan drug designation to Keros’ KER-065 for DMD
- Keros earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Keros Therapeutics, Inc. (KROS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Keros discontinues cibotercept development, announces leadership changes
- KROS vs. EXAS: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Will Reblozyl Enable BMY to Offset the Impact of Generic Competition?
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- RCKT Stock Up on FDA's RMAT Tag to Gene Therapy for Heart Failure
- FDA Advisory Panel Votes Against Approval of GSK's Blenrep Combo
- Keros Therapeutics doses first patient in Phase 3 MDS trial
- Fat, not muscle: drugmakers in race for next weight-loss breakthrough
- Keros Therapeutics' Quiet Near-Term Outlook Overshadows Pipeline Potential: Analyst - Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS)
- BofA cuts Keros Therapeutics stock rating, price target to $18
- Keros directors face significant shareholder dissent
- Keros Therapeutics to return $375 million to shareholders
- Keros Therapeutics Announces Participation at Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- Keros Therapeutics Stops PAH Drug Development, Shrinks Workforce By 45% - Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS)
- Keros Therapeutics halts PAH drug development, cuts workforce
- Keros secures Glass Lewis support for director nominees
- ADAR1 calls for Keros to release review results before vote
- Keros Therapeutics Highlights Commitment to Maximizing Stockholder Value
Günlük aralık
15.42 16.04
Yıllık aralık
9.12 72.37
- Önceki kapanış
- 16.04
- Açılış
- 16.04
- Satış
- 15.56
- Alış
- 15.86
- Düşük
- 15.42
- Yüksek
- 16.04
- Hacim
- 568
- Günlük değişim
- -2.99%
- Aylık değişim
- 1.57%
- 6 aylık değişim
- 54.21%
- Yıllık değişim
- -73.22%
21 Eylül, Pazar