Валюты / KNSL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KNSL: Kinsale Capital Group Inc
428.37 USD 3.49 (0.82%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KNSL за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 421.49, а максимальная — 429.49.
Следите за динамикой Kinsale Capital Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KNSL
- Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL): A Bull Case Theory
- Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- CB Stock Trading at a Discount to Industry at 1.49X: Time to Hold?
- CINF Stock Trades Above 200-Day SMA: Time to Buy the Stock?
- WRB Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: Time to Hold?
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- PGR or KNSL: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Green Dot and Malibu Boats have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Investment Income: A Strategic Lever for Heritage Insurance?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Heritage Insurance Poised for Policy Growth Amid Repositioning?
- Why Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- AXS Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: Time to Hold?
- KNSL Dips 2.1% YTD, Trades at Premium: How to Play the Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- PGR or KNSL: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Lemonade stock price target raised to $42 from $23 at BMO Capital
- Tokio Marine Holdings: Trading At Fair Valuation, Positive Earnings Guidance 2026 (TKOMY)
- American Financial Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Premiums
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- PGR vs. KNSL: Which Stock Is the Better Value Option?
- Kinsale Capital Group: The Sharp Dip Shows A Compelling Investment Opportunity (NYSE:KNSL)
Дневной диапазон
421.49 429.49
Годовой диапазон
405.00 531.79
- Предыдущее закрытие
- 424.88
- Open
- 424.05
- Bid
- 428.37
- Ask
- 428.67
- Low
- 421.49
- High
- 429.49
- Объем
- 223
- Дневное изменение
- 0.82%
- Месячное изменение
- -5.83%
- 6-месячное изменение
- -11.94%
- Годовое изменение
- -8.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.