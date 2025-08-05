Währungen / KNSL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KNSL: Kinsale Capital Group Inc
427.59 USD 3.42 (0.79%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KNSL hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 424.34 bis zu einem Hoch von 436.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kinsale Capital Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KNSL News
- Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL): A Bull Case Theory
- Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- CB Stock Trading at a Discount to Industry at 1.49X: Time to Hold?
- CINF Stock Trades Above 200-Day SMA: Time to Buy the Stock?
- WRB Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: Time to Hold?
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- PGR or KNSL: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Green Dot and Malibu Boats have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Investment Income: A Strategic Lever for Heritage Insurance?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Heritage Insurance Poised for Policy Growth Amid Repositioning?
- Why Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- AXS Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: Time to Hold?
- KNSL Dips 2.1% YTD, Trades at Premium: How to Play the Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- PGR or KNSL: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Lemonade stock price target raised to $42 from $23 at BMO Capital
- Tokio Marine Holdings: Trading At Fair Valuation, Positive Earnings Guidance 2026 (TKOMY)
- American Financial Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Premiums
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- PGR vs. KNSL: Which Stock Is the Better Value Option?
- Kinsale Capital Group: The Sharp Dip Shows A Compelling Investment Opportunity (NYSE:KNSL)
Tagesspanne
424.34 436.27
Jahresspanne
405.00 531.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 431.01
- Eröffnung
- 426.23
- Bid
- 427.59
- Ask
- 427.89
- Tief
- 424.34
- Hoch
- 436.27
- Volumen
- 510
- Tagesänderung
- -0.79%
- Monatsänderung
- -6.01%
- 6-Monatsänderung
- -12.10%
- Jahresänderung
- -8.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K