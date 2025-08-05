KurseKategorien
KNSL: Kinsale Capital Group Inc

427.59 USD 3.42 (0.79%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KNSL hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 424.34 bis zu einem Hoch von 436.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kinsale Capital Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
424.34 436.27
Jahresspanne
405.00 531.79
Vorheriger Schlusskurs
431.01
Eröffnung
426.23
Bid
427.59
Ask
427.89
Tief
424.34
Hoch
436.27
Volumen
510
Tagesänderung
-0.79%
Monatsänderung
-6.01%
6-Monatsänderung
-12.10%
Jahresänderung
-8.21%
