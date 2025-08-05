FiyatlarBölümler
Dövizler / KNSL
KNSL: Kinsale Capital Group Inc

428.42 USD 0.83 (0.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KNSL fiyatı bugün 0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 424.00 ve Yüksek fiyatı olarak 432.53 aralığında işlem gördü.

Kinsale Capital Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

KNSL haberleri

Günlük aralık
424.00 432.53
Yıllık aralık
405.00 531.79
Önceki kapanış
427.59
Açılış
430.22
Satış
428.42
Alış
428.72
Düşük
424.00
Yüksek
432.53
Hacim
356
Günlük değişim
0.19%
Aylık değişim
-5.82%
6 aylık değişim
-11.93%
Yıllık değişim
-8.03%
21 Eylül, Pazar