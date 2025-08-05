通貨 / KNSL
KNSL: Kinsale Capital Group Inc
427.59 USD 3.42 (0.79%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KNSLの今日の為替レートは、-0.79%変化しました。日中、通貨は1あたり424.34の安値と436.27の高値で取引されました。
Kinsale Capital Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KNSL News
1日のレンジ
424.34 436.27
1年のレンジ
405.00 531.79
- 以前の終値
- 431.01
- 始値
- 426.23
- 買値
- 427.59
- 買値
- 427.89
- 安値
- 424.34
- 高値
- 436.27
- 出来高
- 510
- 1日の変化
- -0.79%
- 1ヶ月の変化
- -6.01%
- 6ヶ月の変化
- -12.10%
- 1年の変化
- -8.21%
