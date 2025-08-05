クォートセクション
通貨 / KNSL
株に戻る

KNSL: Kinsale Capital Group Inc

427.59 USD 3.42 (0.79%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KNSLの今日の為替レートは、-0.79%変化しました。日中、通貨は1あたり424.34の安値と436.27の高値で取引されました。

Kinsale Capital Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KNSL News

1日のレンジ
424.34 436.27
1年のレンジ
405.00 531.79
以前の終値
431.01
始値
426.23
買値
427.59
買値
427.89
安値
424.34
高値
436.27
出来高
510
1日の変化
-0.79%
1ヶ月の変化
-6.01%
6ヶ月の変化
-12.10%
1年の変化
-8.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K