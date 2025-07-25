Валюты / KBH
KBH: KB Home
65.37 USD 0.18 (0.28%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KBH за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.29, а максимальная — 65.63.
Следите за динамикой KB Home. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KBH
Дневной диапазон
64.29 65.63
Годовой диапазон
48.91 85.97
- Предыдущее закрытие
- 65.19
- Open
- 65.39
- Bid
- 65.37
- Ask
- 65.67
- Low
- 64.29
- High
- 65.63
- Объем
- 3.152 K
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 4.41%
- 6-месячное изменение
- 12.80%
- Годовое изменение
- -23.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.