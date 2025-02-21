Валюты / IRT
IRT: Independence Realty Trust Inc
16.92 USD 0.26 (1.51%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IRT за сегодня изменился на -1.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.87, а максимальная — 17.29.
Следите за динамикой Independence Realty Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IRT
- Independence Realty Trust declares $0.17 quarterly dividend
- Independence Realty Trust director Gebert sells $8940 in stock
- Earnings call transcript: Independence Realty Trust misses Q2 2025 forecasts
- Independence Realty Trust Stock: Data-Driven Approach To Real Estate (NYSE:IRT)
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Independence Realty Trust stock rating reiterated by JMP at Market Outperform
- Independence Realty Trust, Inc. (IRT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Independence Realty Trust (IRT) Q2 FFO Match Estimates
- Independence Realty Trust stock hits 52-week low at 17.03 USD
- What to Expect From AvalonBay Communities in Q2 Earnings?
- What to Expect From Camden Property Stock in Q2 Earnings?
- Baron Discovery Fund Q2 2025 Commentary (BDFIX)
- Baron Real Estate Income Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Independence Realty Trust stock hits 52-week low at $17.10
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- The State Of REITs: June 2025 Edition
- 4 U.S., Canadian REITs Hike Dividend Payments In May
- Citizens JMP maintains Independence Realty Trust stock rating
- This Rapid7 Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Tuesday - Affimed (NASDAQ:AFMD), Independence Realty Trust (NYSE:IRT)
- Jefferies lifts rating on Sunbelt REITs stocks on stronger growth
- The State Of REITs: February 2025 Edition
Дневной диапазон
16.87 17.29
Годовой диапазон
16.60 22.27
- Предыдущее закрытие
- 17.18
- Open
- 17.21
- Bid
- 16.92
- Ask
- 17.22
- Low
- 16.87
- High
- 17.29
- Объем
- 3.491 K
- Дневное изменение
- -1.51%
- Месячное изменение
- -5.63%
- 6-месячное изменение
- -20.56%
- Годовое изменение
- -17.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.