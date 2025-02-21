Dövizler / IRT
IRT: Independence Realty Trust Inc
17.18 USD 0.11 (0.64%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IRT fiyatı bugün 0.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.00 ve Yüksek fiyatı olarak 17.24 aralığında işlem gördü.
Independence Realty Trust Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
17.00 17.24
Yıllık aralık
16.60 22.27
Önceki kapanış
17.07
- 17.07
Açılış
17.09
- 17.09
- Satış
- 17.18
- Alış
- 17.48
- Düşük
- 17.00
Yüksek
17.24
- 17.24
- Hacim
- 1.994 K
Günlük değişim
0.64%
- 0.64%
Aylık değişim
-4.18%
- -4.18%
6 aylık değişim
-19.34%
- -19.34%
Yıllık değişim
-16.68%
- -16.68%
21 Eylül, Pazar