통화 / IRT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
IRT: Independence Realty Trust Inc
17.18 USD 0.11 (0.64%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IRT 환율이 오늘 0.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.00이고 고가는 17.24이었습니다.
Independence Realty Trust Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRT News
- Independence Realty Trust declares $0.17 quarterly dividend
- Independence Realty Trust director Gebert sells $8940 in stock
- Earnings call transcript: Independence Realty Trust misses Q2 2025 forecasts
- Independence Realty Trust Stock: Data-Driven Approach To Real Estate (NYSE:IRT)
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Independence Realty Trust stock rating reiterated by JMP at Market Outperform
- Independence Realty Trust, Inc. (IRT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Independence Realty Trust (IRT) Q2 FFO Match Estimates
- Independence Realty Trust stock hits 52-week low at 17.03 USD
- What to Expect From AvalonBay Communities in Q2 Earnings?
- What to Expect From Camden Property Stock in Q2 Earnings?
- Baron Discovery Fund Q2 2025 Commentary (BDFIX)
- Baron Real Estate Income Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Independence Realty Trust stock hits 52-week low at $17.10
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- The State Of REITs: June 2025 Edition
- 4 U.S., Canadian REITs Hike Dividend Payments In May
- Citizens JMP maintains Independence Realty Trust stock rating
- This Rapid7 Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Tuesday - Affimed (NASDAQ:AFMD), Independence Realty Trust (NYSE:IRT)
- Jefferies lifts rating on Sunbelt REITs stocks on stronger growth
- The State Of REITs: February 2025 Edition
일일 변동 비율
17.00 17.24
년간 변동
16.60 22.27
- 이전 종가
- 17.07
- 시가
- 17.09
- Bid
- 17.18
- Ask
- 17.48
- 저가
- 17.00
- 고가
- 17.24
- 볼륨
- 1.994 K
- 일일 변동
- 0.64%
- 월 변동
- -4.18%
- 6개월 변동
- -19.34%
- 년간 변동율
- -16.68%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K