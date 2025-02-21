KurseKategorien
IRT: Independence Realty Trust Inc

17.07 USD 0.13 (0.77%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IRT hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.92 bis zu einem Hoch von 17.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die Independence Realty Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
16.92 17.18
Jahresspanne
16.60 22.27
Vorheriger Schlusskurs
16.94
Eröffnung
16.98
Bid
17.07
Ask
17.37
Tief
16.92
Hoch
17.18
Volumen
2.533 K
Tagesänderung
0.77%
Monatsänderung
-4.80%
6-Monatsänderung
-19.86%
Jahresänderung
-17.22%
