IRT: Independence Realty Trust Inc
17.07 USD 0.13 (0.77%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IRT hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.92 bis zu einem Hoch von 17.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Independence Realty Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
16.92 17.18
Jahresspanne
16.60 22.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.94
- Eröffnung
- 16.98
- Bid
- 17.07
- Ask
- 17.37
- Tief
- 16.92
- Hoch
- 17.18
- Volumen
- 2.533 K
- Tagesänderung
- 0.77%
- Monatsänderung
- -4.80%
- 6-Monatsänderung
- -19.86%
- Jahresänderung
- -17.22%
