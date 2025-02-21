Divisas / IRT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IRT: Independence Realty Trust Inc
16.94 USD 0.02 (0.12%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IRT de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.90, mientras que el máximo ha alcanzado 17.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Independence Realty Trust Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRT News
- Independence Realty Trust declares $0.17 quarterly dividend
- Independence Realty Trust director Gebert sells $8940 in stock
- Earnings call transcript: Independence Realty Trust misses Q2 2025 forecasts
- Independence Realty Trust Stock: Data-Driven Approach To Real Estate (NYSE:IRT)
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Independence Realty Trust stock rating reiterated by JMP at Market Outperform
- Independence Realty Trust, Inc. (IRT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Independence Realty Trust (IRT) Q2 FFO Match Estimates
- Independence Realty Trust stock hits 52-week low at 17.03 USD
- What to Expect From AvalonBay Communities in Q2 Earnings?
- What to Expect From Camden Property Stock in Q2 Earnings?
- Baron Discovery Fund Q2 2025 Commentary (BDFIX)
- Baron Real Estate Income Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Independence Realty Trust stock hits 52-week low at $17.10
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- The State Of REITs: June 2025 Edition
- 4 U.S., Canadian REITs Hike Dividend Payments In May
- Citizens JMP maintains Independence Realty Trust stock rating
- This Rapid7 Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Tuesday - Affimed (NASDAQ:AFMD), Independence Realty Trust (NYSE:IRT)
- Jefferies lifts rating on Sunbelt REITs stocks on stronger growth
- The State Of REITs: February 2025 Edition
Rango diario
16.90 17.28
Rango anual
16.60 22.27
- Cierres anteriores
- 16.92
- Open
- 16.94
- Bid
- 16.94
- Ask
- 17.24
- Low
- 16.90
- High
- 17.28
- Volumen
- 3.224 K
- Cambio diario
- 0.12%
- Cambio mensual
- -5.52%
- Cambio a 6 meses
- -20.47%
- Cambio anual
- -17.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B