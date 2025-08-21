Валюты / IPOS
IPOS: Renaissance Capital Greenwich Fund
17.36 USD 0.08 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IPOS за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.36, а максимальная — 17.36.
Следите за динамикой Renaissance Capital Greenwich Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IPOS
Дневной диапазон
17.36 17.36
Годовой диапазон
10.86 17.36
- Предыдущее закрытие
- 17.28
- Open
- 17.36
- Bid
- 17.36
- Ask
- 17.66
- Low
- 17.36
- High
- 17.36
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.46%
- Месячное изменение
- 6.57%
- 6-месячное изменение
- 52.41%
- Годовое изменение
- 31.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.