IPOS: Renaissance Capital Greenwich Fund
17.26 USD 0.14 (0.80%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IPOS ha avuto una variazione del -0.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.26 e ad un massimo di 17.26.
Segui le dinamiche di Renaissance Capital Greenwich Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
17.26 17.26
Intervallo Annuale
10.86 17.40
- Chiusura Precedente
- 17.40
- Apertura
- 17.26
- Bid
- 17.26
- Ask
- 17.56
- Minimo
- 17.26
- Massimo
- 17.26
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.80%
- Variazione Mensile
- 5.95%
- Variazione Semestrale
- 51.54%
- Variazione Annuale
- 30.56%
21 settembre, domenica