IPOS: Renaissance Capital Greenwich Fund
17.26 USD 0.14 (0.80%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IPOS 환율이 오늘 -0.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.26이고 고가는 17.26이었습니다.
Renaissance Capital Greenwich Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
17.26 17.26
년간 변동
10.86 17.40
- 이전 종가
- 17.40
- 시가
- 17.26
- Bid
- 17.26
- Ask
- 17.56
- 저가
- 17.26
- 고가
- 17.26
- 볼륨
- 2
- 일일 변동
- -0.80%
- 월 변동
- 5.95%
- 6개월 변동
- 51.54%
- 년간 변동율
- 30.56%
20 9월, 토요일