Divisas / IPOS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IPOS: Renaissance Capital Greenwich Fund
17.21 USD 0.15 (0.86%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IPOS de hoy ha cambiado un -0.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.21, mientras que el máximo ha alcanzado 17.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Renaissance Capital Greenwich Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPOS News
- StubHub Raises $800 Million From IPO, Stock Set to Begin Trading Today
- H&F-Backed Security Firm Verisure Seeks €3.1 Billion in IPO
- Prosus Doubles Stake in India’s Urban Company Ahead of $1.8 Billion IPO
- Urban Co. Trading Debut May Lift Sentiment in Indian Market
- India’s Most Popular Big IPO of the Year Poised to Begin Trading
- Vietnam Aims to Meet MSCI’s Market Upgrade Criteria by 2030
- Vietnam Accelerates IPOs, Enables Higher Foreign Stock Ownership
- India Eases Minimum Equity Offer Size in Boost for Mega-Cap IPOs
- Dubai Property Developer Binghatti Prepares For Possible IPO
- Tech Startup Urban Is India’s Most Subscribed IPO in 2025
- Zijin Gold Said to Gauge Interest for $3 Billion IPO Next Week
- JPMorgan Sees Record US Buybacks Jumping by Another $600 Billion
- UAE Follow-On Share Sales Near $5 Billion Mark, Eclipsing IPOs
- Rick Perry’s Energy Infrastructure REIT Fermi Files for IPO
- Flood Insurance Firm Neptune Files for US IPO as Revenue Grows
- Indian Shadow Banks’ IPO Boom Falters on Mounting Credit Stress
- Swiss Online Marketplace Firm SMG Announces Plan for IPO
- Ola Electric Shares Eye Redemption After $5 Billion Wipeout
- India Investors Eye China-Linked Companies After Modi-Xi Meeting
- India Considers Halting Shadow Banks From Duplicating Business
- Indian Stock Market Braces For Muted Start After Trump's 50% Tariffs
- Philippine Casino Firm Hann Holdings to Defer IPO, CEO Says
- NYSE’s Newest Venue Gets Jump on Upstart Texas Stock Exchange
- Ola Shares Whipsaw Over Two Days Amid Dozens of Block Deals
Rango diario
17.21 17.32
Rango anual
10.86 17.36
- Cierres anteriores
- 17.36
- Open
- 17.32
- Bid
- 17.21
- Ask
- 17.51
- Low
- 17.21
- High
- 17.32
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.86%
- Cambio mensual
- 5.65%
- Cambio a 6 meses
- 51.10%
- Cambio anual
- 30.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B