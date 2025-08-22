Devises / IPOS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IPOS: Renaissance Capital Greenwich Fund
17.26 USD 0.14 (0.80%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IPOS a changé de -0.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.26 et à un maximum de 17.26.
Suivez la dynamique Renaissance Capital Greenwich Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPOS Nouvelles
- Tiny IPOs Flourish Along With Indian Stock Market
- Fed Rate Cut Gives Green Light to Eager US IPO Candidates
- StubHub Raises $800 Million From IPO, Stock Set to Begin Trading Today
- H&F-Backed Security Firm Verisure Seeks €3.1 Billion in IPO
- Prosus Doubles Stake in India’s Urban Company Ahead of $1.8 Billion IPO
- Urban Co. Trading Debut May Lift Sentiment in Indian Market
- India’s Most Popular Big IPO of the Year Poised to Begin Trading
- Vietnam Aims to Meet MSCI’s Market Upgrade Criteria by 2030
- Vietnam Accelerates IPOs, Enables Higher Foreign Stock Ownership
- India Eases Minimum Equity Offer Size in Boost for Mega-Cap IPOs
- Dubai Property Developer Binghatti Prepares For Possible IPO
- Tech Startup Urban Is India’s Most Subscribed IPO in 2025
- Zijin Gold Said to Gauge Interest for $3 Billion IPO Next Week
- JPMorgan Sees Record US Buybacks Jumping by Another $600 Billion
- UAE Follow-On Share Sales Near $5 Billion Mark, Eclipsing IPOs
- Rick Perry’s Energy Infrastructure REIT Fermi Files for IPO
- Flood Insurance Firm Neptune Files for US IPO as Revenue Grows
- Indian Shadow Banks’ IPO Boom Falters on Mounting Credit Stress
- Swiss Online Marketplace Firm SMG Announces Plan for IPO
- Ola Electric Shares Eye Redemption After $5 Billion Wipeout
- India Investors Eye China-Linked Companies After Modi-Xi Meeting
- India Considers Halting Shadow Banks From Duplicating Business
- Indian Stock Market Braces For Muted Start After Trump's 50% Tariffs
- Philippine Casino Firm Hann Holdings to Defer IPO, CEO Says
Range quotidien
17.26 17.26
Range Annuel
10.86 17.40
- Clôture Précédente
- 17.40
- Ouverture
- 17.26
- Bid
- 17.26
- Ask
- 17.56
- Plus Bas
- 17.26
- Plus Haut
- 17.26
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -0.80%
- Changement Mensuel
- 5.95%
- Changement à 6 Mois
- 51.54%
- Changement Annuel
- 30.56%
20 septembre, samedi