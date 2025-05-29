Валюты / IMRX
IMRX: Immuneering Corporation - Class A
8.31 USD 0.45 (5.73%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMRX за сегодня изменился на 5.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.94, а максимальная — 8.71.
Следите за динамикой Immuneering Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IMRX
- Needham повышает целевую цену акций Immuneering до $11 на фоне исследования PDAC
- Needham raises Immuneering stock price target to $11 on PDAC study
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Immuneering stock ahead of data
- Immuneering to present updated pancreatic cancer survival data
- Immuneering closes $25 million private placement to accredited investors
- TD Cowen reiterates Buy rating on Eli Lilly stock after Phase III data
- Immuneering Stock Rises 21.7% on Supply Agreement With LLY
- Eli Lilly’s orforglipron shows strong results in diabetes patients, William Blair notes
- Immuneering stock soars on clinical supply deal with Eli Lilly
- Mizuho reiterates Outperform rating on Immuneering stock after $25M raise
- Immuneering secures $25 million in private placement financing
- Immuneering (IMRX) chief people officer Neufeld buys $2498 in stock
- Immuneering director Hausman buys IMRX stock worth $19,862
- Jefferies raises Immuneering price target to $3.50 from $1.50 on cancer data
- Immuneering stock price target raised to $10 at Mizuho on cancer drug data
- Immuneering stock rises after positive pancreatic cancer trial data
- Immuneering reports promising pancreatic cancer trial results
- Immuneering to Provide Updates from Phase 2a Clinical Trial of IMM-1-104 in First-Line Pancreatic Cancer Patients on Tuesday, June 17, 2025
- Immuneering to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
Дневной диапазон
7.94 8.71
Годовой диапазон
1.10 9.34
- Предыдущее закрытие
- 7.86
- Open
- 7.94
- Bid
- 8.31
- Ask
- 8.61
- Low
- 7.94
- High
- 8.71
- Объем
- 1.283 K
- Дневное изменение
- 5.73%
- Месячное изменение
- 47.34%
- 6-месячное изменение
- 439.61%
- Годовое изменение
- 231.08%
