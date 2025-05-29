КотировкиРазделы
IMRX: Immuneering Corporation - Class A

8.31 USD 0.45 (5.73%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IMRX за сегодня изменился на 5.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.94, а максимальная — 8.71.

Следите за динамикой Immuneering Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.94 8.71
Годовой диапазон
1.10 9.34
Предыдущее закрытие
7.86
Open
7.94
Bid
8.31
Ask
8.61
Low
7.94
High
8.71
Объем
1.283 K
Дневное изменение
5.73%
Месячное изменение
47.34%
6-месячное изменение
439.61%
Годовое изменение
231.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.