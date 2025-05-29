Dövizler / IMRX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IMRX: Immuneering Corporation - Class A
9.26 USD 0.25 (2.77%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IMRX fiyatı bugün 2.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.90 ve Yüksek fiyatı olarak 9.34 aralığında işlem gördü.
Immuneering Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMRX haberleri
- Needham, PDAC çalışması nedeniyle Immuneering hisse fiyat hedefini 11 dolara yükseltti
- Needham raises Immuneering stock price target to $11 on PDAC study
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Immuneering stock ahead of data
- Immuneering to present updated pancreatic cancer survival data
- Immuneering closes $25 million private placement to accredited investors
- TD Cowen reiterates Buy rating on Eli Lilly stock after Phase III data
- Immuneering Stock Rises 21.7% on Supply Agreement With LLY
- Eli Lilly’s orforglipron shows strong results in diabetes patients, William Blair notes
- Immuneering stock soars on clinical supply deal with Eli Lilly
- Mizuho reiterates Outperform rating on Immuneering stock after $25M raise
- Immuneering secures $25 million in private placement financing
- Immuneering (IMRX) chief people officer Neufeld buys $2498 in stock
- Immuneering director Hausman buys IMRX stock worth $19,862
- Jefferies raises Immuneering price target to $3.50 from $1.50 on cancer data
- Immuneering stock price target raised to $10 at Mizuho on cancer drug data
- Immuneering stock rises after positive pancreatic cancer trial data
- Immuneering reports promising pancreatic cancer trial results
- Immuneering to Provide Updates from Phase 2a Clinical Trial of IMM-1-104 in First-Line Pancreatic Cancer Patients on Tuesday, June 17, 2025
- Immuneering to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
Günlük aralık
8.90 9.34
Yıllık aralık
1.10 9.34
- Önceki kapanış
- 9.01
- Açılış
- 9.10
- Satış
- 9.26
- Alış
- 9.56
- Düşük
- 8.90
- Yüksek
- 9.34
- Hacim
- 1.082 K
- Günlük değişim
- 2.77%
- Aylık değişim
- 64.18%
- 6 aylık değişim
- 501.30%
- Yıllık değişim
- 268.92%
21 Eylül, Pazar