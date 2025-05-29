QuotazioniSezioni
IMRX
IMRX: Immuneering Corporation - Class A

9.26 USD 0.25 (2.77%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IMRX ha avuto una variazione del 2.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.90 e ad un massimo di 9.34.

Segui le dinamiche di Immuneering Corporation - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.90 9.34
Intervallo Annuale
1.10 9.34
Chiusura Precedente
9.01
Apertura
9.10
Bid
9.26
Ask
9.56
Minimo
8.90
Massimo
9.34
Volume
1.082 K
Variazione giornaliera
2.77%
Variazione Mensile
64.18%
Variazione Semestrale
501.30%
Variazione Annuale
268.92%
21 settembre, domenica